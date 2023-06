‘ना लुंगी किंवा ना नाईटी’; सोसायटीच्या परिसरात फिरण्यासाठी ड्रेस कोड लागू, चर्चाच चर्चा

ग्रेटर नोएडामधील एका सोसायटीच्या रहिवाशांच्या संघटनेने (RWA) आपल्या रहिवाशांना सोसायटीच्या परिसरात आणि पार्कमध्ये असताना त्यांच्या पोशाखाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. 10 जून रोजी हे परिपत्रक हिमसागर अपार्टमेंट एओएने जारी केले होते आणि ते काही वेळातच ते सोशल मीडियावर व्हायरल झालं.

नोटीसमध्ये रहिवाशांना त्यांच्या फ्लॅटमधून लुंगी आणि नाईटी घालून बाहेर पडू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे. लोकांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडीवर अशा प्रकारची बंदी आणण्याच्या प्रयत्नांनंतर या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

ग्रेटर नोएडा येथील Phi-2 येथील हिमसागर सोसायटीच्या RWA ने ‘सोसायटीच्या आवारात फिरण्यासाठी ड्रेस कोड’ असे शीर्षक असलेली नोटीस जारी केली आहे. त्यात लिहिले होते की, ‘तुमच्या सर्वांकडून अपेक्षा आहे की, तुम्ही कधीही सोसायटीच्या परिसरात फिरताना, तुमच्या वागण्या-बोलण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, जेणेकरून तुमच्या वागण्यावर कोणाला आक्षेप घेण्याची संधी देऊ नये… त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की, घरातील पोशाख असलेली लुंगी आणि नाईटी घालून सोसायटीच्या परिसरात फिरू नका’.

UP: A society in Greater Noida imposes dress code, and bans nighties and lungies in the society premises

This is a good decision taken by society and everyone must respect it, there is nothing to oppose. If women wear nighties and roam around, that will be uncomfortable for men… pic.twitter.com/0OTtGfgM7d

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2023