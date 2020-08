सुशांतिंसह आत्महत्या प्रकरण- पोलीस आयुक्तांनी केले चर्चेचे खंडन, पार्टी झालीच नाही!

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या घरी आत्महत्येपूर्वी पार्टी झाली होती अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मात्र अशी कोणतीही पार्टी झाली नव्हती असे तपासात निष्पन्न झाले आहे, असे सांगितले. एवढेच नव्हे तर, याप्रकरणी तपासात कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नाव समोर आलेले नाही, असेही ते म्हणाले.

सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाची माहिती देण्यासाठी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. 14 जूनला सुशांतने राहत्या घरी आत्महत्या केली. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 13 जूनला त्याच्या घरी पार्टी झाली होती अशी चर्चा सुरू आहे. आयुक्तांनी या चर्चेचे ठामपणे खंडन केले. इमारतीतील सीसी टीव्ही फुटेज तपासण्यात आले असून तपासात तसे काहीच आढळले नसल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणाचा तपास करताना सुशांतची आर्थिक, मानसिक स्थिती तसेच इतर सर्व गोष्टींचा विचार करण्यात आल्याचे सांगून आयुक्त म्हणाले, वांद्रे पोलिसांनी सुशांतचा मोबाईल व लॅपटॉपची तपासणी केली आहे.

सुशांतच्या आत्महत्येनंतर वांद्रे पोलिसांनी त्याच्या वडिलांचा, बहिणीचा जबाब नोंदवला, तेव्हा त्यांनी कोणावरही संशय व्यक्त केला नव्हता. त्यांचा पुन्हा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस त्यांना संपर्क करत आहेत. सुशांतच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राजीवनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. मात्र घटनास्थळ मुंबईत असल्याने बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास वांद्रे पोलिसांना द्यायला हवा होता. बिहार पोलिसांनी तपासाबाबतची काही कागदपत्रे मागितली आहेत. त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे आयुक्त परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले.

सुशांतच्या खात्यात 18 कोटी

पोलिसांनी सुशांतच्या सीएचा जबाब नोंदवला आहे. त्याच्या खात्यात 18 कोटी रुपये होते. सध्या त्याच्या खात्यात साडेचार कोटी रुपये आहेत. एकही पैसा रियाच्या खात्यात गेला नसल्याचे तपासात समोर आले आहे.

रिया चक्रवर्तीची चौकशी

रिया चक्रवर्ती कुठेही गायब झालेली नसून पोलिसांनी तिचा जबाब घेतला आहे, असे रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले. बिहार पोलिसांना तिची चौकशी करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असेही मानेशिंदे यांनी सांगितले.

पोलिसांवर भरवसा नसेल तर सुरक्षा कवच सोडून द्या!

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी मुंबईतील सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना शिवसेनेने आज चांगलेच धारेवर धरले. मुंबई पोलिसांवर भरवसा नसेल तर सुरक्षा कवच सोडून द्या, असा टोला लगावित अमृता फडणवीस यांचा समाचार घेतला.

याप्रकरणी ट्विट करताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास ज्या पद्धतीने केला जात आहे हे पाहता मुंबईने माणुसकी गमावल्यासारखं वाटतंय. निष्पाप व स्वाभिमानं जगणार्‍या नागरिकांसाठी मुंबई सुरक्षित राहिली नसल्याचे, त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले.

The manner in which #SushantSinghRajputDeathCase is being handled – I feel #Mumbai has lost humanity & is no more safe to live – for innocent, self respecting citizens #JusticeforSushantSingRajput #JusticeForDishaSalian

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) August 3, 2020