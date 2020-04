अन्न धान्य, जेवणाचे वाटप करताना फोटो काढल्यास दाखल होणार गुन्हा

देशभरात लॉकडाऊन सुरू झाले तेव्हापासून अनेक दानशूर व्यक्तींनी पुढे येत गरजूंना मदत केली आहे. मात्र ही मदत करताना अनेकांनी त्याचे फोटो काढले असून सोशल मीडियावर टाकले आहेत. अशा फोटोप्रेमींवर आता गुन्हे दाखल होणार आहेत. अन्न धान्य, जेवण गरजूंमध्ये वाटणाऱ्यांनी जर स्विकारणाऱ्यासोबत फोटो घेतले तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय अजमेरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

Selfie & photography to be banned during the distribution of food items in Ajmer. Any violation of social distancing norms may result in action under section 188 of the Indian Penal Code (IPC): Ajmer District Collector #Rajasthan #CoronaLockdown

— ANI (@ANI) April 10, 2020