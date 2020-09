बिहारमध्ये एकाही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, भाजपचा जेडीयूला चिमटा?

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण तापू लागले आहे. सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचा फैरी झडू लागल्या आहेत. भाजप आणि जेडीयू हे सध्या सत्ताधारी असून येणाऱ्या निवडणुका देखील एकत्र लढणार आहेत. मात्र असे असतानाच बिहारमध्ये कोणताही एक पक्ष सत्तास्थापन करू शकणार नाही, असे विधान करून उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी जेडीयूला इशारा दिल्याचे बोलले जात आहे.

No political party is in position to form govt in #Bihar alone, alliance a reality: Deputy CM Sushil Modi

— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2020