राज्यातील एकही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही, शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात जेथे शाळा तेथे शिक्षक उपलब्ध करुन दिले जाणार असून एकही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदार किरण सरनाईक यांनी अनेक शाळांमध्ये संचमान्यतेमुळे शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

सध्या राज्यात सुरू असलेली विकास कामे, उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधा यामुळे दुर्गम, डोंगरी किंवा नागरी भाग असा फरक राहिलेला नसून कोणतीही शाळा पटसंख्येअभावी शिक्षकाविना राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे भोयर यांनी सांगितले.

शिक्षकेतर कामे सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्याचा विचार

राज्यात शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी केली होती. त्यावर शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर कामे तसेच निवडणुकीची कामे न देता ती कामे सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्याबाबत प्राधान्याने विचार केला जाईल असे पंकज भोयर यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅनॉलमध्ये पडलेल्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश, मिरजगावात वन विभागाची रेस्क्यू मोहीम

मुले पळवली जाताहेत, याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या! राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बोल्हेगावात घरात घुसून महिलेचा खून, नगर शहरात खळबळ; तोफखाना पोलिसात गुन्हा

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वांद्रयांतच भूखंड मिळाला पाहिजे, वरुण सरदेसाई यांनी आठवण करून दिली जीआरची

माझगाव ताडवाडीच्या पुनर्विकासासाठी बीडीडीच्या धर्तीवर निर्णय घ्या, मनोज जामसुतकर यांची आग्रही मागणी

वेतनासाठी शिक्षकांचे अन्नत्याग आंदोलन, शिक्षिकेची प्रकृती खालावली

केंद्रामुळे राज्याच्या तिजोरीला 15 हजार कोटींची फटका, अजित पवार यांची कबुली

टोटल गंभीर क्रिकेट!

पटसंख्येअभावी चार वर्षांत मुंबईतील 17 रात्रशाळा बंद, मराठी माणूस उपनगरात स्थलांतरित होत असल्याने ही वेळ आल्याचा विरोधकांचा आरोप