रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर, तीन शास्त्रज्ञांचा सन्मान

सामना ऑनलाईन
|

स्वीडनच्या रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसने रसायनशास्त्रातील २०२५ चे नोबेल पुरस्कार जाहीर केले आहेत. या वर्षीच्या रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जपान), रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया) आणि ओमर एम. यागी (अमेरिका) यांना जाहीर झाला आहे.

या शास्त्रज्ञांनी मोठ्या पोकळ्या असलेले अणू तयार केले आहेत, ज्यामुळे वायू आणि इतर रसायने सहजपणे त्यातून जाऊ शकतात. या रचनांना धातूचे सेंद्रिय फ्रेमवर्क (MOFs) म्हणतात. ते मोठ्या पोकळ्या असलेले स्फटिक तयार करतात. हे विशेषतः विशिष्ट वस्तू कॅप्चर करण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकतात. बोमपो वापर वाळवंटातील हवेतील पाणी गोळा करण्यासाठी, प्रदूषण कमी करण्यासाठी, कार्बन डायऑक्साइड स्वच्छ करण्यासाठी, विषारी वायू साठवण्यासाठी किंवा रासायनिक अभिक्रियांना गती देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

विजेत्यांना ११ मिलियन स्वीडिश क्रोनर (१०.३ कोटी रुपये), एक सुवर्णपदक आणि एक प्रमाणपत्र मिळेल. बक्षीस रक्कम तिघांमध्ये विभागली जाईल. हे पुरस्कार १० डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये प्रदान केले जातील.

