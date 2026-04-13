Noida Protest – नोएडातील कामगारांच्या आंदोलनाचे लोण पसरले; फरीदाबादमध्ये निदर्शने, गाझियाबादमध्ये अलर्ट

पगारवाढीच्या मागणीसाठी नोएडात सुरू असलेल्या कामगार आंदोलनाचे लोण आता इतर ठिकाणीही पसरत आहे. नोएडाच्या सेक्टर ८४ मध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण लागले आणि आंदोलकांनी दोन वाहने जाळली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला आणि जमावाला पांगवले. कंपनी मालक आणि कामगार विभागाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) दोन प्रमुख औद्योगिक शहरे, नोएडा आणि फरिदाबादमध्ये कामगार आंदोलन तीव्र झाले आहे. पगारवाढीच्या मागणीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत. नोएडामध्ये आंदोलकांनी वाहने जाळली, तर फरिदाबादमध्ये सेक्टर ३७ मधील कामगारांनी काम थांबवून कंपन्यांविरोधात आंदोलन सुरू केले.
फरिदाबादच्या सेक्टर ३७ आणि फेज २ परिसरात सोमवारी सकाळपासून तणाव निर्माण झाला आहे. पगारवाढीच्या मागणीसाठीचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप असून, त्यामुळे मद्रासन आणि इतर अनेक कंपन्यांमधील कामगारांनी काम सोडून रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. कामगारांना शांत करून वाटाघाटीचा मार्ग काढण्यासाठी पोलीस सध्या प्रयत्न करत आहेत.
नोएडाच्या फेज २ आणि सेक्टर ८४ मधील कामगारांचे आंदोलन सोमवारी नियंत्रणाबाहेर गेले. गेल्या तीन दिवसांपासून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या कामगारांनी आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने आक्रमक भूमिका घेत वाहने जाळली. जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी काल बैठका घेऊन आश्वासन दिले असले तरी, कामगारांचे समाधान झालेले नाही. त्यांनी लेखी आश्वासनाची मागणी केली आहे. हिंसाचाराच्या वृत्तांनंतर सेक्टर १ मध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये पगारवाढ आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची आंदोलने वाढत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी सोमवारी सकाळी संताप व्यक्त केला, ज्यामुळे सेक्टर ६० आणि ६२ च्या आसपासच्या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली. या वाहतूक कोंडीमुळे कार्यालयात जाणाऱ्यांना मोठी गैरसोय होत आहे.
Traffic at Noida severely affected due to on going agitation by the workers from private factories. They have completely blocked Noida Link Road coming from Chilla Border (Delhi). Traffic movement towards Noida from the Chilla Border is severely affected.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) April 13, 2026
रविवारपर्यंत घोषणाबाजी आणि शांततापूर्ण आंदोलनांपुरते मर्यादित असलेले हे आंदोलन सोमवारी हिंसक वळण घेऊ लागले. शेकडो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली. तसेच, काही ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. परिस्थिती अधिकच बिघडत असल्याचे पाहून पोलिसांना तात्काळ सूत्रे हाती घ्यावी लागली आणि अनेक मार्गांवरील वाहतूक वळवावी लागली.
गुरुग्राममधील आयएमटी मानेसर या औद्योगिक क्षेत्रातही कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कलम १६३ लागू केले आहे. संपावर असलेले मोठ्या संख्येने कामगार आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करत होते. त्यानंतर, पोलिसांनी आंदोलकांना इशारा देत माघारी जाण्यास सांगितले. मात्र, आंदोलक डगमगले नाहीत, ते मागण्यांवर ठाम होते. परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे पाहून, जमावाला पांगवण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.
नोएडामधील खासगी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे गाझियाबाद पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्यात हाय अलर्ट जारी केला आहे. शहर/मुख्यालय पोलीस उपआयुक्त, इंदिरापुरमचे सहायक पोलीस आयुक्त धवल जयस्वाल यांनी पोलीस दलासह एनएच-०९, सेक्टर ६२ कट, इंदिरापुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीला भेट देऊन शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्थेची पाहणी केली.
नोएडाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या कर्मचारी आंदोलनाचा दिल्ली-एनसीआरमधील वाहतुकीवर थेट परिणाम झाला आहे. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वाहतूक पोलिसांनी सेक्टर ६२ फोर्टिस हॉस्पिटलजवळ वाहतूक वळवली आहे. त्याचप्रमाणे, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सेक्टर ५९ मेट्रो स्टेशनखालून वाहतूक वळवण्यात येत आहे. पोलिसांनी लोकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
नोएडामध्ये आंदोलन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, महागाईच्या काळात सध्याच्या वेतनावर जगणे कठीण आहे. प्रशासन आणि कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामगारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु ते लेखी आश्वासन आणि तात्काळ वेतनवाढीवर ठाम आहेत. पोलिसांनी काही भागांमध्ये कारवाई करून जमावाला पांगवले आहे, परंतु तणाव कायम आहे.
फरीदाबादच्या सेक्टर ३७ मधील मद्रासन कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीच्या मागणीसाठी सोमवारी सकाळी काम बंद आंदोलन केले. आंदोलकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता, कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापरही केला. त्याचप्रमाणे, फेज २ परिसरातही आंदोलनाची तीव्रता वाढली. सेक्टर ३७ मधील इतर अनेक कंपन्यांमधील कामगारांनीही आपले काम सोडून आंदोलनात सहभाग घेतला. पोलीस कर्मचाऱ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.
नोएडाच्या फेज २ भागातील खासगी कंपन्यांच्या कर्मचारी पगारवाढीसह विविध मागण्यांसाठी सकाळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला. परिस्थिती झपाट्याने चिघळली आणि संतप्त आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड करण्यास आणि इतर अनेक वाहने जाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या आंदोलनाचे लोण इतर ठिकाणीही पसरत असल्याचे दिसत आहे.