शनिवारीही उमेदवारी अर्ज स्वीकारणार

सामना ऑनलाईन
|

नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांकरिता शनिवार, 15 नोव्हेंबरला सुट्टीच्या दिवशीही उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली. संकेतस्थळावर फक्त नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्रातीलच माहिती भरणे आवश्यक आहे. त्यावर कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती भरलेल्या नामनिर्देशनपत्राची आणि शपथपत्राची प्रिंट घेऊन व त्यावर सही करून आवश्यक कागदपत्रांसह तो संपूर्ण संच संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित मुदतीत जमा करावा, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जन कल्याण पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी हुंडिया

कंगनावर चालणार देशद्रोहाचा खटला

तृणमूलचे नेते मुकुल रॉय यांची आमदारकी रद्द, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय

हसीना समर्थकांचे ‘ढाका लॉकडाऊन’, बांगलादेशात बॉम्बस्फोट… जाळपोळ

आदिक पेंशन वाद; डॉ. पाठकांना अटकपूर्व जामीन

कर्करुग्णाच्या मदतीसाठी शिव आरोग्य सेना धावली, दाधिकाऱ्यांनी पदरमोड करत सहा महिन्यांची औषधे दिली

दुचाकीस्वारांना लुटणारी टेम्पो टोळी जेरबंद

उमेदवारी दाखल करा… थेट 2032 पर्यंत! जिंतुरात निवडणूक कार्यालयाच्या पत्राने संभ्रम

पार्थला वाचवण्यासाठी अजित पवार यांची सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी, दानवे यांची माहिती