Jammu Kashmir राज्या बाहेरील लोकांनाही मतदानाचा हक्क मिळणार; मेहबुबा मुफ्तींचा संताप

जम्मू-कश्मीरमध्ये या वर्षीच्या अखेरपर्यंत विधानसभा निवडणुका (Jammu Kashmir Assembly Elections) लागण्याची शक्यता असून तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये बाहेरील लोकांना मतदानाचा हक्क मिळणार असून त्यांचे नावे मतदार यादीमध्ये समावेश करून घेता येईल, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ह्रदेश कुमार (Hirdesh Kumar) यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला आणि फारूक अब्दुल्ला यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्मयामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये राहणाऱ्या इतर राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. मतदार ओळखपत्र मिळवण्यासाठी या नागरिकांना निवासी प्रमाणपत्र देण्याचीही गरज नाही, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ह्रदेश कुमार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, बदललेल्या नियमांमुळे राज्यात 25 लाख नवीन मतदारांची नावे यादीमध्ये येतील. तसेच राज्याबाहेरील नागरिकच नाही तर खोऱ्यात तैनात असणारे सुरक्षा कर्मचारी, सकारी कर्मचारी, मजूरांही मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवता येईल, असे ह्रदेश कुमार यांनी म्हटले आहे.

15 सप्टेंबरपासून यादीत नावाचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. ही मोहीम 25 ऑक्टोबरपर्यंत चालेल. 10 नोव्हेंबरपर्यंत आक्षेप आणि वाद मिटवले जातील. राज्यात 18 वर्षापेक्षा अधिक वयाचे 98 लाख लोक आहेत. अंतिम मतदार यादीनुसार एकूण मतदारांची संख्या 75 लाख इतकी आहे. याता आता आणखी 25 लाखांची भर पडणार आहे.

GOIs decision to defer polls in J&K preceded by egregious gerrymandering tilting the balance in BJPs favour & now allowing non locals to vote is obviously to influence election results. Real aim is to continue ruling J&K with an iron fist to disempower locals. https://t.co/zHzqaMseG6

विरोधक आक्रमक

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पीडीपीच्या अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी थेट भाजपवर निशाणा साधाल आहे. तर ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजप स्वत:ला इतकी असुरक्षित समजत आहे की त्यांना मतेही बाहेरून आयात करावी लागत आहेत? असा सवाल केला आहे. तसेच फारूक अब्दुल्ला यांनी देखील विरोधी पक्षांची एक बैठक बोलावली आहे.

Is the BJP so insecure about support from genuine voters of J&K that it needs to import temporary voters to win seats? None of these things will help the BJP when the people of J&K are given a chance to exercise their franchise. https://t.co/ZayxjHiaQy

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 17, 2022