मार्चमध्ये जानेवारीचा फील! उत्तर हिंदुस्थानाच पारा घसरला, अवकाळी पावसामुळे वातावरणात बदल

उत्तर हिंदुस्थानात अचानक झालेल्या पावसामुळे वातावरणात कमालीचा गारवा निर्माण झाला असून, हवामान विभागाने आता उत्तर आणि मध्य हिंदुस्थानच्या विस्तृत भागासाठी पावसाचा इशारा दिला आहे. ताज्या अंदाजानुसार, दिल्ली-एनसीआरसह हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील हवामानात आज दिवसभरात वेगाने बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दाट ढगाळ हवामानासह मुसळधार पाऊस पडू शकतो, तसेच ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सध्या उत्तर हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांमध्ये हवामानातील बदल आणि उष्णतेची लाट असे संमिश्र वातावरण अनुभवायला मिळत आहे.
राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात आज आकाश निरभ्र राहून प्रखर सूर्यप्रकाश पडल्याने कमाल तापमान 32 ते 33 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे दुपारच्या वेळी नागरिकांना उष्णतेचा त्रास जाणवेल. पंजाब आणि हरियाणामध्येही हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहणार असले तरी, रात्रीच्या तापमानात घट झाल्यामुळे सकाळ आणि संध्याकाळ काहीशी सुखद वाटणार आहे. उत्तर प्रदेशातील पश्चिम आणि मध्य भागात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता असली तरी, तराई पट्ट्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहू शकते. दरम्यान, मध्य प्रदेशात उष्णतेचा कडाका वाढला असून इंदूर आणि भोपाळसारख्या शहरांमध्ये तापमानाचा पारा सामान्य पातळी ओलांडून वर गेला आहे.
डोंगराळ प्रदेशांचा विचार करता, एका नवीन पश्चिमी चक्रवातामुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या उच्च शिखरांवर हलकी हिमवृष्टी आणि पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तराखंडमधील चारधाम परिसरात थंड वारे वाहत असून ढगाळ वातावरण आहे, तर डेहराडून आणि हरिद्वारसारख्या मैदानी भागात हवामान उष्ण आणि कोरडे आहे. हिमाचल प्रदेशातील मध्यम उंचीच्या भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असल्याने तेथील तापमान मैदानी प्रदेशांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी राहण्याची चिन्हे आहेत.