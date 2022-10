अरे व्वा…आता एटीएममधून मिळणार गरमागरम इडली आणि तीही फक्त 55 सेकंदात !

ऐनवेळी भूक लागली. अशावेळी तुम्ही घराबाहेर आहात आणि परिसरात कुठेही उपाहारगृह नाही. अशा वेळी कल्पना करा की, तुमच्याकडे कोणता पर्याय उपलब्ध असेल किंवा रात्री उशिरा ऑफिसमधून घरी आला आहात आणि ऑनलाइन ऑर्डर डिलिव्हरीदेखील शक्य नाही. अशा वेळी काय कराल? या दोन्ही प्रसंगांवेळी भूक भागवण्याच्या एका सर्वोत्तम पर्यायाचा शोध लागला आला आहे. त्यामुळे खवय्यांना आता काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही.

उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी या इडली मशीनचा व्हिडियो शेअर केला आहे. फ्रेश हॉट नावाच्या स्टार्टअप कंपनीने बंगळुरुमध्ये हे इडली एटीएम बनवले आहे. असे मशीन की , अवघ्या 55 सेकंदांत गरमागरम इडली सर्व्ह करते. इतकंच नाही तर ताजी आणि स्वच्छ इडली बनवणारे हे मशीन ग्राहकांच्या समोरच ग्राहकांनी ऑर्डर केलेला पदार्थ तयार करून तिचे पॅकिंग करते. म्हणजेच 1 मिनिटापेक्षा कमीत कमी वेळात मशीनमधून आलेले इडलीचे पाकीट ग्राहकाच्या हातात मिळते. या मशीनवर मेन्यु स्कॅन करून ग्राहक त्यांची ऑर्डर देऊ शकतात. इडलीसोबत आवडीप्रमाणे पुडिंग, चटणीची ऑर्डर देता येऊ शकते. याशिवाय याचे पेमेंटदेखील तुमच्या फोनवरूनच केले जाते. हे पूर्णपणे स्वयंचलित इडली एटीएम एका वेळी 27 इडली ऑर्डर करू शकते.

So many have attempted to create robotic food prep/vending machines. Presume this meets FSSAI standards & the ingredients are refreshed adequately? How is the taste, Bengaluru folks? I’d love to see this pop up in airports/malls globally. Will be a major ‘cultural’ export! pic.twitter.com/C8SjR6HwPK

— anand mahindra (@anandmahindra) October 16, 2022