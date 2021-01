कोरोनाहून खतरनाक ‘भाजप’ नावाचा व्हायरस, दोन धर्मांमध्ये घडवतात दंगली!

पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात शाब्दिक चकमकी होत असून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. खासदार नुसरत जहाँ यांनी तर भाजपला कोरोनाहून खतरनाक व्हायरस म्हटले आहे. तसेच हा पक्ष दोन धर्मांमध्ये दंगली घडवतो, असा गंभीर आरोपही खासदार नुसरत जहाँ यांनी केला.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर तृणमूल काँग्रेसचे नेते विविध भागांमध्ये सभा घेत आहेत. टीएमसी खासदार नुसरत जहाँ यांनीही उत्तर 24 परगनातील मुस्लिम बहुल भागामध्ये निवडणूक सभा घेतली. यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षावर कडाडून टिका केली.

मतदारांनी उद्देशून त्या म्हणाल्या की, ‘तुम्ही तुमचे डोळे उघडे ठेवा… कारण येथे भाजप नावाचा खतरनाक व्हायरस फिरू लागलाय… हा पक्ष दोन धर्मांमध्ये भेदभाव करतो आणि माणसा-माणसात दंगली घडवतो. जर बंगालमध्ये भाजप सत्तेत आली तर मुसलमानांची उलटी गिनती सुरू होईल.’ ‘नवभारत टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिलेय.

दरम्यान, नुसरत जहाँने केलेल्या विधानावर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षावर मुसलमानांच्या तृष्टिकरणाचा आरोप केला आहे. बंगालमध्ये कोरोनाच्या लसीवरून राजकारण सुरू आहे. आधी मंत्रिमंडळातील मंत्री सिद्धिकुला चौधरी यांनी कोरोनाची लस घेऊन जाणारा ट्रक थांबलला आणि आता एक टीएमसी खासदार मुस्लिम बहुल भागात जाऊन भाजपची तुलना कोरोना व्हायरसशी करत आहे. परंतु पिशी (ममता बॅनर्जी) गप्प का आहे?, असा सवाल अमित मालवीय यांनी केला.

In WB, worst kind of vaccine politics is unfolding. First, Siddiqulla Chowdhury, a sitting minister in Mamata Banerjee’s cabinet, holds up trucks carrying vaccines. Now a TMC MP, campaigning in Muslim majority Deganga, likens BJP to Corona.

But Pishi is silent. Why? Appeasement?

— Amit Malviya (@amitmalviya) January 15, 2021