NZ vs SL बॅटरी डिस्चार्ज झाली अन् खेळाडूची विकेट वाचली; धावबाद होऊनही ठरवलं नाबाद

न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेतील तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरुता झाली. पहिला सामना ऑकलंडच्या ईडन पार्कवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत 274 धावा उभारल्या आणि लंकेपुढे विजयासाठी आव्हानात्मक धावसंख्या ठेवली. मात्र या आव्हानाचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा डाव 76 धावांमध्ये आटोपला आणि न्यूझीलंडने 198 धावांनी विजय मिळवत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. या लढतीमध्ये धावबादची एक नाट्यमय घटना घडली.

न्यूझीलंडने विजयासाठी दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची अवस्था बिकट झाली होती. अठराव्या षटकापर्यंत श्रीलंकेच्या 8 विकेट्स गेल्या होत्या. याच षटकामध्ये टिकरच्या गोलंदाजीवर चमिका करुणारत्ने याने दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आणि धावबाद झाली. न्यूझीलंडच्या खेळाडूने वेगाने बेल्स उडवले पण लाईट लागली नाही. करुणारत्ने क्रीझच्या बाहेर होता आणि याच दरम्याने क्षेत्ररक्षकानेही बेल्स उडवले. पण लाईट न लागल्याने करुणारत्नेला नाबाद घोषित करण्यात आले.

Not out 🏏 due to dead battery 😂#SparkSport #NZvSL pic.twitter.com/tYE044lemd

— Spark Sport (@sparknzsport) March 25, 2023