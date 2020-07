राज्यसभेच्या 44 सदस्यांचा शपथविधी सोहळा पार, शिवसेना खासदाराने घेतली मराठीत शपथ

राज्यसभेच्या नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी सोहळा आज राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या दालनामध्ये पार पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, भाजप नेते उदयनराजे भोसले, सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह 44 खासदारांनी यावेळी खासदारकीची शपथ घेतली. शिवसेनेच्या महिला खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी मातृभाषा मराठीतून शपथ घेतली.

राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या 61 सदस्यांना खासदारकीची शपथ घ्यायची आहे, मात्र आज 44 सदस्यांचा शपथविधी झाला. उर्वरित खासदारांचा शपथविधी पुढील अधिवेशनात पार पडेल. दरम्यान, आज सकाळी 11 वाजता हा शपथविधी सोहळा पार पडला. कोरोनाचे संकट पाहता सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचे पालन करुनच हा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Delhi: BJP leader Jyotiraditya Scindia greets Congress leaders Digvijaya Singh, Ghulam Nabi Azad and Mallikarjun Kharge, before taking oath as Rajya Sabha member. pic.twitter.com/3wfGDYSHVZ

— ANI (@ANI) July 22, 2020