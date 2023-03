लग्नावरून परतत असताना काळाचा घाला; कार अपघातात 7 जण ठार, 2 जखमी

ओडिशातील संबलपूर जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. संबलपूर येथे गाडी कालव्यात पडल्याने या भीषण अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला. तर 4 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, शुक्रवारी पहाटे 2 वाजता चालकाचे वेगवान बोलेरो गाडीवरील ताबा सुटून कालव्यात पडल्याने हा अपघात झाला. संबलपूर ससून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील विशालखिंडीजवळ झालेल्या या भीषण अपघातातील मृतांची ओळख पटली आहे.

Odisha | Seven dead, two injured after a car fell into a canal in Sambalpur district during early hours today. Victims were returning after attending a wedding function: Prabhas Dansena, Sub-Collector, Sambalpur pic.twitter.com/pZIh8k7FFB

— ANI (@ANI) March 31, 2023