ओरिसामध्ये 14 दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची घोषणा

कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता ओरिसामध्ये 14 दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी केली आहे. 5 मे ते 19 मे पर्यंत हा लॉकडाऊन असणार आहे. मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

ओरिसामध्ये बुधवारी (5 मे, 2021) सकाळी पाच वाजल्यापासून बुधवारी (19 मे, 2021) सायंकाळपर्यंत संपूर्ण राज्यामध्ये लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान नागरिकांना सकाळी सहा ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत घरापासून 500 मीटर अंतरावर असणाऱ्या दुकानांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच विकेंडला फक्त वैद्यकीय सेवांसाठीच नागरिकांना बाहेर पडता येणार आहे, अशी माहिती मोहपात्रा यांनी दिली.

तसेच पिपिली विधानसभा जागेवर होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीसाठी जे कर्मचारी कर्तव्य बजावत आहेत त्यांच्या प्रवासासाठी लॉकडाऊन आणि विकेंडचा नियम लागू राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Odisha Government announces a 14-day lockdown from May 5th to May 19th.#COVID19

— ANI (@ANI) May 2, 2021