लिफ्टच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवलं, मुलांसमोरच केला आईवर सामूहिक बलात्कार

रात्रीच्या वेळी वाहन मिळत नसल्याने आपल्या सोबत असलेल्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी एका महिलेने एका गाडीवाल्याकडून लिफ्ट घेतली. मात्र ही लिफ्ट घेणे तिला खूपच महागात पडले. या महिलेवर सदर कारचालकाने तिच्या मुलांसमोरच त्याच्या मित्राच्या मदतीने बलात्कार केला. ही घटना ओडीशातील केंझार जिल्ह्यातील भागलपूर गावात 20 फेब्रुवारी रोजी घडली.
20 फेब्रुवारीला सदर महिला आपल्या मुलांना घेऊन एका कार्यक्रमासाठी गेली होती. तिथून परतत असताना रात्री उशीर झाला. तिला घरी परतायला बस मिळत नव्हती. त्यामुळे तिला टेन्शन आले होते. तितक्यात त्या ठिकाणी एक गाडी आली व त्यातील व्यक्तीने सदर महिलेला घरी सोडतो असे सांगितले. त्याच्यावर विश्वास ठेवून ती मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गाडीत बसली मात्र काही वेळाने तिच्या लक्षात आले की गाडी भलत्याच मार्गाने जात आहे. तिने कारचालकाला विचारले देखील मात्र त्याने शॉर्टकर्टने जात असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तो त्यांना घेऊन एका निर्जनस्थळी आला तिथे त्याचा एक मित्र आधीपासून उपस्थित होता. त्या दोघांना जबरदस्ती महिलेला गाडीतून बाहेर काढले व तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. पीडितेने त्या दोघांचा विरोध केला असता त्यातील एकाने तिच्या गालात दात रुतेपर्यंत चावा घेतला. त्यामुळे तिच्या गालाला गंभीर जखम झाली. त्यानंतर त्यांनी तिला पोलिसात तक्रार केली तर जीवे मारण्याची धमकी दिली व तिथून पळ काढला.
पीडिता रात्री उशीरा घरी परतली पण तिच्या चेहऱ्यावरील जखम पाहून तिच्या नवऱ्याला संशय आला. त्याने तिला विचारले मात्र तिने तिच्यासोबत घडलेला प्रकार लपवला. मात्र त्या दिवसापासून पीडिता कुठल्याशा टेन्शनमध्ये असल्याचे तिच्या पतीला समजले. अखेर 3 मार्च रोजी तिने पतीला तिच्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर त्याने याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी बासुदेव गागराई (34) आणि सुकलाल मुंडा (44) अशा दोन नराधमांना अटक केली आहे.