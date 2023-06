रेल्वे अपघात रोखणारे बहुचर्चित ‘कवच’ कोठे गेले? काँग्रेसचा सवाल, रेल्वेमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

ओडिशातील बालासोर बहनागा बाजार स्टेशनजवळ झालेला रेल्वे अपघात शतकातील मोठा अपघात आहे. या अपघातील मृतांची संख्या पाहून मन सुन्न झाले. अपघातात एकही बळी जाऊ नये अशीच अपेक्षा आहे, मात्र अपघात रोखणारे महाकवच मोठा गाजावाचा करुन आणले होते ते कोठे गेले? एवढा मोठा अपघात झाला त्याची जबाबदारी कोणावर तरी निश्चित झाली पाहिजे. ओडिशा अपघाताची नैतिक जबाबदारी म्हणून रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले की, 1956 साली महबूबनगर रेल्वे अपघात झाला असताना तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालबहाद्दुर शास्त्री यांनी राजीनामा दिला होता. आजचा अपघात भयंकर आहे, जीवितहानी प्रचंड झाली आहे, त्याची जबाबदारी घेऊन रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.

मुळात रेल्वे मंत्री असतात कुठे हाच प्रश्न आहे. देशात कुठेही रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवायचा असेल तर पंतप्रधानाच असतात. ओडिशातील रेल्वे अपतात अत्यंत भयानक व दुःखद आहे. याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

काय आहे कवच?

स्वदेशी बनावटीच्या ट्रेन अपघात संरक्षण प्रणाली ‘कवच’ची सिकंदराबादमध्ये गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. या चाचणीदरम्यान दोन रेल्वेगाड्या विरुद्ध दिशेने वेगाने एकमेकांसमोर चालवल्या गेल्या. मात्र, या दोन्ही रेल्वेंची धडक होण्यापूर्वीच रेल्वे 380 मीटरवर रोखली गेली. रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी ही माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे चाचणी घेण्यात आलेल्या रेल्वेंपैकी एका रेल्वेमध्ये स्वत: रेल्वेमंत्री बसलेले होते. यानंतर जगातील सर्वात स्वस्त स्वयंचलित ट्रेन टक्कर संरक्षण प्रणाली म्हणून ‘कवच’ची जाहिरात रेल्वेकडून करण्यात आली.

Rear-end collision testing is successful.

Kavach automatically stopped the Loco before 380m of other Loco at the front.#BharatKaKavach pic.twitter.com/GNL7DJZL9F

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 4, 2022