Iran War युद्धविरामाच्या घोषणेने कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; अमेरिकन शेअर बाजारात उसळी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर करण्यात येणारे नियोजित हल्ले पुढे ढकलत दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली. यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यासोबतच अमेरिकन शेअर बाजाराच्या ‘फ्युचर्स’मध्ये मोठी वाढ दिसून आली. अमेरिकन क्रूड तेलाचे दर १५ टक्क्यांहून अधिक घसरले, तर ‘S&P 500’ फ्युचर्समध्ये २.२ टक्के आणि ‘डाऊ जोन्स’मध्ये सुमारे २ टक्क्यांची वाढ झाली.
इराणकडून देखील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामास संमती मिळाली आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली, तर इराणच्या पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले थांबवले जातील, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. इराणने या युद्धविरामाचा स्वीकार केल्याचे संकेत दिले असून या महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गावर मर्यादित प्रवेश देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
ब्रेंट आणि अमेरिकन क्रूड या दोन्ही तेलांच्या किमतीत मोठी घट झाली असली तरी, त्या अजूनही युद्धपूर्व पातळीच्या वरच आहेत. आशियाई बाजारांनी यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असून जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत मोठी वाढ झाली आहे.
दरम्यान याआधी, ट्रम्प यांनी दिलेल्या कठोर इशाऱ्यांमुळे तणाव वाढण्याच्या भीतीने बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईची चिंता वाढली होती, ज्याचा परिणाम इंधन खर्च आणि बाँड यिल्ड्स वाढण्यावर झाला होता. मात्र, युद्धविरामाच्या आशेने जागतिक बाजारपेठांवरील हा दबाव आता कमी झाला आहे.