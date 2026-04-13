Hormuz Blockade – तेलाची टंचाई, दरवाढ, वाढत्या महागाईचा धोका; हिंदुस्थानसह जगाला युद्धाच्या झळा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये नौदल नाकेबंदीची घोषणा केल्यानंतर जागतिक बाजारपेठा हादरल्या आहेत. याचा तात्काळ परिणाम आशियाई बाजारपेठांवर दिसून आला, त्यामुळे जपान आणि दक्षिण कोरियामधील शेअर बाजार घसरणीसह उघडले. त्याच वेळी, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. कच्च्या तेलाच्या किमती ६-८% नी वाढून १०० डॉलर प्रति बॅरलवर गेल्या आहेत. त्यामुळे पुरवठा कमी होण्याचे संकेत मिळाले.
तेलाचा तुटवडा, भाववाढ, महागाईची भीती: होर्मुझ नाकेबंदीचा भारत आणि जागतिक बाजारांवर कसा परिणाम होत आहे. शांततेच्या वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर आणि ट्रम्प यांनी नाकेबंदी लागू करून परिस्थिती चिघळवण्याचा धोका आहे. हिंदुस्थानात रात्री उशिरा, सर्व इराणी बंदरांना नाकेबंदीचा सामना करावा लागेल, असा धोका निर्माण झाला आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद होईल, कारण इराण इतर देशांच्या जहाजांना त्यातून जाण्याची परवानगी देणार नाही आणि ट्रम्प इराणी प्रमुख जहाजांना ये-जा करण्याची परवानगी देणार नाहीत किंवा इराणी बंदरांना पुरवठा करणाऱ्या कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, या भूमिकेमुळे तणाव वाढण्याची चिन्हे जमिनीवर आधीच दिसत आहेत, ज्यात विमान वाहतूक ट्रॅकिंग डेटा मध्य-पूर्वेकडे अमेरिकेच्या लष्करी वाहतुकीच्या हालचाली वाढल्याचे दर्शवत आहे.
या नाकेबंदीमुळे इराणचा जागतिक व्यापारी मार्गांवरील प्रवेश मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमिनीवरील मार्ग आणि कॅस्पियन समुद्रातील बंदरे हेच इराणसाठी उरलेले एकमेव मार्ग आहेत. त्यामार्फत थोडाफार व्यापार होईल. त्याचा फटका इराणसह आखाती देशांनाही बसणार आहे. इराणची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आधीच तणावाखाली असताना हा दबाव वाढत आहे, जिथे महागाई ४८% आहे आणि त्याचे चलन प्रति डॉलर १५ लाख रियालपर्यंत कमकुवत झाले आहे.
हिंदुस्थानात कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ ही सर्वात मोठी चिंता आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या ऊर्जा क्षेत्रावर होतो. देशाचे ऊर्जा आयातीचे बिल, जे गेल्या वर्षी अंदाजे १५० अब्ज डॉलर्स होते, ते सध्याच्या किमती कायम राहिल्यास २२५ अब्ज ते २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. त्यामुळे हिंदुस्थानसह जगभरात महागाई वाढेल आणि अर्थव्यवस्था मंदावेल, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.
या घडामोडींचा परिणाम देशाच्या परराष्ट्र क्षेत्रावरही होत आहे. लाल समुद्र आणि ओमानच्या आखाड्यातून जाणाऱ्या सागरी मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे, देशाच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी सुमारे २० टक्के निर्यातीला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम आखाती प्रदेशातील भारतीय कामगारांवरही होत आहे.