कुणी कुणाला कोरोना दिला? कनिका-प्रिन्स चार्ल्स भेटीचे फोटो व्हायरल; सत्य काय?

बेबी डॉल गाण्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली बॉलीवूड गायिका कनिका कपूरला कोरोनाची लागण झाल्याने ती चर्चेत आली आहे. हिंदुस्थानात कनिकाचा मुद्दा गाजत असतानाच इंग्लंडच्या रॉयल घराण्यातील प्रिन्स चार्ल्स यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. त्यानंतर इंग्लंडमधून परतलेली कनिका आणि प्रिन्स चार्ल्स यांच्या भेटीचे फोटो चांगलेच व्हायरल झाले. कुणी कुणाला कोरोना दिला? असा सवाल देखील या फोटोसह व्हायरल करण्यात आला आहे. मग काय चर्चांना उधाण आले.

Kanika kapoor with prince charles

Both r corona positive

Please stay at home pic.twitter.com/xEKvxS3Mk9

— viresh kumar (@vireshkumarlic) March 26, 2020