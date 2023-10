NewsClick: हा मीडिया खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न? देशाला उत्तर मिळालंच पाहिजे! सीताराम येचुरींनी ठणकावलं

दिल्ली पोलिसांनी ‘न्यूजक्लिक’शी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. सीपीआय(एम)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. येचुरी म्हणाले ‘पोलीस माझ्या घरी आले कारण तिथे माझ्यासोबत राहणारा माझा एक साथीदार, त्याचा मुलगा न्यूजक्लिकसाठी काम करतो. पोलीस त्याची चौकशी करण्यासाठी आले होते. पण त्यांनी काही चौकशी केली नाही. त्यांनी त्याचा लॅपटॉप आणि फोन घेतला आणि निघून गेले’.

पुढे येचुरी यांनी सवाल केला की, ‘ते कशाची चौकशी करत आहेत? कोणालाच माहिती नाही. हा मीडियाला खिळखिळी करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? त्यांच्यावर काय आरोप आहेत? छापेमारी मागचे कारण देशाला कळले पाहिजे’.

#WATCH | Delhi: On Delhi Police conducting raids at different premises linked to NewsClick, CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury says, “Police came to my residence because one of my companions who lives with me there, his son works for NewsClick. Police came to question him.… pic.twitter.com/ULoF9G7W7O

— ANI (@ANI) October 3, 2023