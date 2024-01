INDIA आघाडीच्या जागावाटपांसंदर्भात नितीश कुमारांचं मोठं विधान

लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत जागावाटपांवरून चर्चा रंगल्या आहेत. लोकसभेत भाजपला तगडं आव्हान देण्याच्या तयारीत असलेल्या INDIA आघाडीकडे अवघ्या देशाचं लागलं आहे. INDIA आघाडीत जागावाटप कशा प्रकारे होणार यावर चर्चा सुरू आहेत.

अशातच गुरुवारी पत्रकारांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पत्रकारांनी जागावाटपांसदर्भात प्रश्न विचारला. INDIA आघाडीत जागावाटप कधीपर्यंत होणार त्यावर त्यांनी अत्यंत शांतपणे उत्तर दिलं. ते म्हणाले,’सगळं योग्यवेळी होईल. तुम्ही चिंता करू नका’.

#WATCH | On seat-sharing for Lok Sabha elections in INDIA Alliance, Bihar CM Nitish Kumar says, “Everything will be done on time, don’t worry.” pic.twitter.com/2kp5UsJnac

— ANI (@ANI) January 11, 2024