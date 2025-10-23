संजय गांधी नॅशनल पार्कात हिट अँड रन, दीड वर्षाच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी अंत

सामना ऑनलाईन
|

22 ऑक्टोबर रोजी बोरीवली येथील नॅशनल पार्कमध्ये झालेल्या हिट-अँड-रन अपघातात दीड वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. मृत मुलीची ओळख मानसी यादव अशी झाली असून, ती आपल्या आई-वडिलांबरोबर आणि चुलत भावाबरोबर उद्यानात फिरायला आली होती.

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानसीचे कुटुंब राष्ट्रीय उद्यानातील धरणापासून वाघांच्या पिंजऱ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका छोट्या दगडावर बसले होते, तर मानसी जवळच खेळत होती. त्या वेळी भरधाव वेगाने येणाऱ्या दुचाकीने तिला धडक दिली, ज्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

अपघातानंतर दुचाकीस्वार तत्काळ घटनास्थळावरून फरार झाला. नंतर कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी त्याचा शोध घेतला आणि 37 वर्षीय विनोद कवळे अशी त्याची ओळख पटवली. त्याला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले.

मानसी आपल्या आई-वडिलांसोबत नवी मुंबईत राहत होती. तिचे वडील, सुजीत कुमार यादव (30), ट्रक चालक आहेत, तर आई, राजकुमारी (30), गृहिणी आहेत. बुधवारी सुजीतचा 17 वर्षीय चुलत भाऊ शिवम दिवाळीच्या निमित्ताने त्यांच्या घरी आला होता. सुजीतने आपल्या मुलीला उद्यानातील वन्य प्राणी दाखवायचे ठरवले. त्याने कामावरून रजा घेतली आणि आपल्या कुटुंबासह व शिवमला घेऊन बोरीवली नॅशनल पार्ककडे रवाना झाला.

दुपारी सुमारे 2:30 वाजता ते नॅशनल पार्कमध्ये पोहोचले आणि सफारीसाठी तिकिटे घेतली. सुमारे ३ वाजता सुजीत, राजकुमारी आणि शिवम रस्त्यालगत असलेल्या छोट्या दगडावर बसले होते, तर मानसी राष्ट्रीय उद्यानातील धरण आणि वाघांच्या पिंजऱ्याच्या दरम्यानच्या रस्त्यावर खेळत होती.त्या वेळी, उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराकडून धरणाच्या दिशेने वेगाने येणाऱ्या ‘बुलेट’ मोटारसायकलने मानसीला जोरदार धडक दिली. गंभीर जखमी झालेल्या मुलीला तिच्या आई-वडिलांनी तातडीने कांदिवली पश्चिमेतील शताब्दी रुग्णालयात सुमारे 4:04 वाजता दाखल केले, पण डॉक्टरांनी 5 वाजता उपचारादरम्यान तिला मृत घोषित केले. दुचाकीस्वाराने मदत करण्यासाठी थांबले नाही आणि घटनास्थळावरून पळ काढला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND W Vs NZ W – दिवाळी धमाका; स्मृती आणि प्रतिकाने न्यूझीलंडला फोडून काढलं, खणखणीत शतके आणि ऐतिहासिक भागीदारी

बिहारनंतर पाच राज्यांत होणार SIR, निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू

IND W Vs NZ W – टीम इंडियाची धुवांधार फटकेबाजी सुरू असतानाच पावसाची हजेरी, सामना थांबला

तेजस्वी यादव महागठबंधनचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा, पाटण्यात झाला एकमुखी निर्णय

IND Vs AUS – टीम इंडियाचा फुसका बार; सलग दुसऱ्या सामन्यात कंगारूंची सरशी, मालिकाही जिंकली

निवडणुकीत मतांची खरेदी करण्यासाठी केलेला राजकीय जुगाड, रोहित पवारांनी सरकारला सुनावलं

सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार भाव कधी मिळणार? काँग्रेसचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल

Bihar Election 2025 – तेजस्वी यादव मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार; महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेत अशोक गहलोत यांची घोषणा

दिल्लीहून पाटण्याला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात हवेतच बिघाड; सतर्कता दाखवत वैमानिकाने विमान दिल्लीकडे वळवले