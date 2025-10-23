संजय गांधी नॅशनल पार्कात हिट अँड रन, दीड वर्षाच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी अंत

22 ऑक्टोबर रोजी बोरीवली येथील नॅशनल पार्कमध्ये झालेल्या हिट-अँड-रन अपघातात दीड वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. मृत मुलीची ओळख मानसी यादव अशी झाली असून, ती आपल्या आई-वडिलांबरोबर आणि चुलत भावाबरोबर उद्यानात फिरायला आली होती.
पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानसीचे कुटुंब राष्ट्रीय उद्यानातील धरणापासून वाघांच्या पिंजऱ्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका छोट्या दगडावर बसले होते, तर मानसी जवळच खेळत होती. त्या वेळी भरधाव वेगाने येणाऱ्या दुचाकीने तिला धडक दिली, ज्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
अपघातानंतर दुचाकीस्वार तत्काळ घटनास्थळावरून फरार झाला. नंतर कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी त्याचा शोध घेतला आणि 37 वर्षीय विनोद कवळे अशी त्याची ओळख पटवली. त्याला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले.
मानसी आपल्या आई-वडिलांसोबत नवी मुंबईत राहत होती. तिचे वडील, सुजीत कुमार यादव (30), ट्रक चालक आहेत, तर आई, राजकुमारी (30), गृहिणी आहेत. बुधवारी सुजीतचा 17 वर्षीय चुलत भाऊ शिवम दिवाळीच्या निमित्ताने त्यांच्या घरी आला होता. सुजीतने आपल्या मुलीला उद्यानातील वन्य प्राणी दाखवायचे ठरवले. त्याने कामावरून रजा घेतली आणि आपल्या कुटुंबासह व शिवमला घेऊन बोरीवली नॅशनल पार्ककडे रवाना झाला.
दुपारी सुमारे 2:30 वाजता ते नॅशनल पार्कमध्ये पोहोचले आणि सफारीसाठी तिकिटे घेतली. सुमारे ३ वाजता सुजीत, राजकुमारी आणि शिवम रस्त्यालगत असलेल्या छोट्या दगडावर बसले होते, तर मानसी राष्ट्रीय उद्यानातील धरण आणि वाघांच्या पिंजऱ्याच्या दरम्यानच्या रस्त्यावर खेळत होती.त्या वेळी, उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराकडून धरणाच्या दिशेने वेगाने येणाऱ्या ‘बुलेट’ मोटारसायकलने मानसीला जोरदार धडक दिली. गंभीर जखमी झालेल्या मुलीला तिच्या आई-वडिलांनी तातडीने कांदिवली पश्चिमेतील शताब्दी रुग्णालयात सुमारे 4:04 वाजता दाखल केले, पण डॉक्टरांनी 5 वाजता उपचारादरम्यान तिला मृत घोषित केले. दुचाकीस्वाराने मदत करण्यासाठी थांबले नाही आणि घटनास्थळावरून पळ काढला.