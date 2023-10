One plus Pad Go चा सेल आजपासून होणार सुरू ; ग्राहकांना मिळणार भरपूर डिस्काउंट!

One Plus Pad Go ची विक्री हिंदुस्थानात आज दि. 20 ऑक्टोबर पासून सुरु होत आहे. या कंपनीने आपल्या ग्राहकांसाठी स्वस्त दरात टॅबलेट लाँच केला आहे. वन प्लसने या टॅबमध्ये 2.4K रिझोल्यूशन, 8000mAh बॅटरी आणि प्रोसेसरसह उत्तम डिस्प्ले दिला आहे. ग्राहकांसाठी वन प्लसने योग्य दरात उत्तमप्रतीचा टॅब्लेट बाजारात उपलब्ध करून दिला आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट व्यतिरिक्त हा डिवाइस Amazon आणि Flipkart वरून देखील खरेदी करता येणार आहे.

One Plus Pad Go ची किंमत-

कंपनीने हे डिवाइस तीन कॉन्फिगरेशनमध्ये लॉन्च केले आहे. यापैकी पहिले 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंट असून 19,999 रुपयांना लॉन्च केले आहे. ही किंमत वाय-फाय व्हेरियंटसाठी आहे. तर त्याच्या LTE वेरिएंटची किंमत 21,999 रुपये इतकी आहे. तसेच 8GB RAM + 256GB स्टोरेज LTE व्हेरिएंटची किंमत 23,999 रुपये आहे.

यामध्ये डिस्काउंट ऑफर देखील उपलब्ध आहे. ICICI बँक क्रेडिट कार्ड आणि EMI पर्याय वापरून तुम्ही 2000 रुपयांची सूट मिळवू शकता. एका कार्डवर 2000 रुपयांची बँक ऑफर देखील उपलब्ध आहे.

One plus Pad Go ची वैशिष्ट्य काय आहेत?

वन प्लसचा लेटेस्ट टॅबलेट Android 13 वर आधारित Oxygen OS 13.2 वर काम करतो. यात 2.4K रिझोल्यूशनसह 11.35-इंचाचा एलसीडी डिस्प्ले आहे. ही स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्टसह येते. OnePlus Pad Go टॅबलेट MediaTek Helio G99 प्रोसेसरवर काम करतो.