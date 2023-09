J&K Encouter – अनंतनागनंतर बारामुल्लामध्ये चकमक, एक दहशतवादी ठार

जम्मू-कश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात दहशतवाद्यांविरोधात सर्च ऑपरेशन सुरू असतानाच बारामुल्ला जिल्ह्यातही चकमक उडाली आहे. बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी, हातलंगा या फॉरवर्ड भागात दहशतवादी आणि लष्करी जवानांमध्ये चकमक सुरू असून या चकमकीत एक दहशतवादी ठार झाला आहे. जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.

बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी, हातलंगा या फॉरवर्ड भागात तीन दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती लष्कर आणि बारामुल्ला पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर दहशतवाद्यांचा शोध सुरू झाला. यादरम्यान दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. यावेळी जोरदार धुमश्चक्री उडाली. जवानांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात एक दहशतवादी मारला गेला असून इतरांचा शोध सुरू आहे.

#Update: One terrorist has been killed in the encounter. Search going on. Further details shall follow: J&K Police pic.twitter.com/3kwiTlsce5

— ANI (@ANI) September 16, 2023