ऑनलाइन फूड मागवणाऱ्यांच्या खिशाला लागणार कात्री, झोमॅटोनंतर स्विगीनेही आपले प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले

सामना ऑनलाईन
तुम्ही वारंवार बाहेरून जेवण मागवत असाल, तर तुम्हाला आता थोडे जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ॲप स्विगीने आपले प्लॅटफॉर्म शुल्क पूर्वीच्या ₹१४.९९ वरून प्रति ऑर्डर ₹१७.५८ पर्यंत वाढवले ​​आहे. ही १७ टक्क्यांहून अधिक वाढ आहे. झोमॅटोने यापूर्वीही आपल्या शुल्कात ₹२.४० ने वाढ केली होती. या दोन्ही प्रमुख फूड डिलिव्हरी कंपन्यांच्या निर्णयानंतर, ऑनलाइन जेवण मागवणे आता पूर्वीपेक्षा थोडे अधिक महाग होणार आहे.

स्विगीने आपल्या ॲपवरील वापरकर्त्यांना कळवले आहे की, प्लॅटफॉर्म शुल्कातील ही वाढ वाढता परिचालन आणि देखभाल खर्च भरून काढण्याच्या उद्देशाने आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव वाढला आहे, ज्याचा एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर स्पष्टपणे परिणाम होत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे रेस्टॉरंटपासून ते डिलिव्हरी पार्टनरपर्यंत सर्वांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण फूड डिलिव्हरी प्रणालीचा खर्च वाढला आहे. याच कारणांमुळे प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या वाढीव शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम दररोज किंवा वारंवार जेवण ऑर्डर करणाऱ्यांवर होईल. विद्यार्थी आणि घरापासून दूर काम करणाऱ्या तरुणांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ दिसून येईल. वारंवार ऑर्डर केल्यामुळे, या लहान वाढींची बेरीज होऊन मासिक खर्चात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. यामुळे आता खिशाला कात्री लागणार आहे.

गेल्या आठवड्यात, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने आपले प्लॅटफॉर्म शुल्क अंदाजे १९ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट २०२३ मध्ये हे शुल्क फक्त ₹२ पासून सुरू झाले होते, ते आता वाढून ₹१७.५८ झाले आहे. स्विगीनेही आपले प्लॅटफॉर्म शुल्क अंदाजे १७ टक्क्यांनी वाढवले ​​आहे, यामुळे ग्राहकांसाठी ऑर्डर करणे अधिक महाग झाले आहे.

