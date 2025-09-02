आयटीआरसाठी उरले फक्त 13 दिवस

इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) फाईल करण्यासाठी आता केवळ 13 दिवस उरले आहेत. करदात्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत आयटीआर करण्याची डेडलाईन आहे. त्यामुळे ज्या करदात्यांनी अद्याप आयटीआर फाईल केली नसेल त्यांनी लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. 25 ऑगस्टपर्यंत 3.68 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यात 3.54 कोटी व्हेरिफाई 2.30 कोटी प्रोसेसमध्ये आहेत. गेल्या वर्षभरात 9 कोटींहून अधिक करदात्यांनी आयटीआर फाईल केली होती. आयटीआर दाखल करण्याची तारीख आधी 31 जुलैपर्यंत होती. परंतु, नंतर ही तारीख वाढवून 15 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली.