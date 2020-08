मोदींच्या नावाचा जप केल्याने निवडणुकीचे तिकीट मिळणार नाही, प्रदेशाध्यक्षांनी केलं स्पष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक महान नेते आहेत. मात्र फक्त मोदींच्या नावाचा जप केल्याने कुणाला आमदारकीचे तिकीट मिळणार नाही, असे उत्तराखंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत यांनी स्पष्ट केले आहे.

Narendra Modi is a great leader but MLAs should visit their constituencies, meet people & listen to their grievances. They will get party ticket in next polls based on their performance. Only chanting Modi’s name will not get them tickets: Uttarakhand BJP chief Banshidhar Bhagat pic.twitter.com/VYw8xMAeQR

— ANI (@ANI) August 28, 2020