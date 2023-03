भाजपमधील भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई का नाही? विरोधकांचा पंतप्रधान मोदींना एकजुटीने सवाल

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावरून विरोधी पक्षाच्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. केद्रीय अन्वेषन ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्यासाठी केला जातोय. मात्र भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेल्या भ्रष्ट नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय संस्थांच्या ढासळत्या प्रतिमेबाबतही विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजपच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी छापे टाकलेले, अटक झालेले, गुन्हा दाखल झालेले आणि चौकशी केलेले बहुतांश राजकीय नेते विरोधी पक्षाचे आहेत. मात्र भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई झालेली किंवा त्यांच्यावर दाखल खटल्यांचा तपास संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

उदाहरण म्हणून या पत्रात काही नावांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे माजी नेते आणि आसामचे विद्यमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांची 2014 आणि 2015मध्ये सीबीआय तसेत ईडीने शारदा घोटाळ्या प्रकरणी चौकशी केली होती. मात्र भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. तसेच माजी टीएमसी नेते सुवेंद्रू अधिकारी आणि मुकूल रॉय हे नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयच्या रडावर होते, परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजमपध्ये प्रवेश केला आणि या प्रकरणाचीही पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. अशी अनेक उदाहरणे असून यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचाही समावेश असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

Nine Opposition leaders including Arvind Kejriwal have written to PM Modi on the arrest of former Delhi deputy CM Manish Sisodia in the excise policy case. They have stated that the action appears to suggest that “we have transitioned from being a democracy to an autocracy”. pic.twitter.com/ohXn3rNuxI

— ANI (@ANI) March 5, 2023