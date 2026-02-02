Oracle layoffs – AI विस्तारासाठी निधीची चणचण; ३०,००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात?

जगप्रसिद्ध सॉफ्टवेअर कंपनी ओरॅकल (Oracle) आपल्या कर्मचारी संख्येत मोठी कपात करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. ‘एआय’ (AI) डेटा सेंटर विस्तारासाठी लागणारा अवाढव्य खर्च आणि कर्जाच्या वाढत्या दरांमुळे कंपनी २०,००० ते ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची शक्यता आहे. तसेच, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास ओरॅकल आपली आरोग्य सेवा सॉफ्टवेअर युनिट ‘सर्नेर’ (Cerner) विकण्याचा विचारही करत आहे.
गुंतवणूक बँक ‘टीडी कोवेन’ (TD Cowen) च्या अहवालानुसार, ओरॅकलला सध्या ८ ते १० अब्ज डॉलर्सच्या रोकड रकमेची नितांत गरज आहे. ओरॅकलने एआय पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल १५६ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे, परंतु अमेरिकेतील बँकांनी या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यास नकार दिल्याने कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
सप्टेंबर महिन्यापासून कर्ज देणाऱ्या बँकांनी ओरॅकलसाठी व्याजाचे दर दुप्पट केले आहेत. यामुळे कंपनीचे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले असून डेटा सेंटरसाठी लागणारी जागा भाड्याने घेण्यासही अडचणी येत आहेत.
‘सर्नेर’ची विक्री आणि नवीन रणनीती
२०२२ मध्ये ओरॅकलने २८.३ अब्ज डॉलर्सला खरेदी केलेली ‘सर्नेर’ ही कंपनी विकण्याबाबत आता विचार सुरू आहे. हा निर्णय घेतल्यास ओरॅकलच्या आरोग्य क्षेत्रातील क्लाउड धोरणाला मोठा धक्का बसू शकतो.
आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी ओरॅकल काही अनोखे पर्याय समोर आणत आहे. कंपनी आपल्या ग्राहकांना पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी थेट निधी देण्याची विनंती करत आहे.
‘ब्रिंग युअर ओन चिप’ (BYOC) म्हणजे नवीन ग्राहकांनी त्यांचे स्वतःचे हार्डवेअर पुरवावे, ज्यामुळे ओरॅकलचा भांडवली खर्च कमी होईल, असा हा प्रस्ताव आहे.
स्पर्धकांचे आव्हान
अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांशी क्लाउड आणि एआय क्षेत्रात स्पर्धा करण्यासाठी ओरॅकलला प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. ओरॅकलने २०२६ पर्यंत ४५ ते ५० अब्ज डॉलर्स उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु बँकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने कंपनीला आपल्या भविष्यातील धोरणांचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
