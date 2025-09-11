World Boxing Championship – नूपुरचे पहिले पदक पक्के

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानच्या नूपुरने आपली विजयाची मालिका कायम ठेवत लिव्हरपूलमध्ये सुरू असलेल्या जागतिक बॉक्सिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत बुधवारी हिंदुस्थानचे पहिले पदक पक्के केले. महिलांच्या 80 किलोवरील गटातील उपांत्यपूर्व फेरीत तिने उझबेकिस्तानच्या ओल्टिनॉय सोतिंबोएव्हा हिचा 4-1 गुणफरकाने पराभव केला.

डावपेचांनी रंगलेल्या या लढतीत नूपुर आणि ओल्टिनॉय या दोघींनाही जास्त पकड केल्याबद्दल प्रत्येकी एक गुण गमवावा लागला. नूपुरने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला, मात्र जागतिक युवा रौप्यपदक विजेती व अस्तानामधील कांस्यपदकविजेती सोतिंबोएव्हा दुसऱ्या फेरीत थोडीशी बरोबरी साधण्यात यशस्वी झाली. तरीही निर्णायक तिसऱ्या फेरीत नूपुरने दमदार हल्ला करत प्रतिस्पर्धीला रोखले आणि उपांत्य फेरीत धडक दिली.

मंगळवारी रात्रीच्या सामन्यांमध्ये तीन हिंदुस्थानी खेळाडू उपांत्यपूर्व फेरी गाठत पदकाच्या जवळ पोहोचले होते. महिलांच्या 48 किलो गटात मीनाक्षीने चीनच्या वांग क्युपिंगला 5-0 ने हरवले. पुरुषांच्या 50 किलो गटात जदुमणीसिंह मंडेंगबमने इंग्लंडच्या रीसे रीडशॉला 5-0 ने पराभूत केले, तर पुरुषांच्या 65 किलो गटात अभिनाश जम्वालने डॉमिनिकन रिपब्लिकच्या पिटर यनोआ फर्नांडो दे जीझसचा धुव्वा उडवला, मात्र पुरुषांच्या 85 किलो गटात जगनूला पराभव पत्करावा लागला. त्याला स्कॉटलंडच्या रॉबर्ट विल्यम मॅक्नल्टीने 5-0 ने हरवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश नाकारला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मध्य रेल्वेवर 5 महिन्यांत 17 लाख अनधिकृत प्रवासी पकडले!

Women’s Hockey Asia Cup – हिंदुस्थानचा कोरियावर दमदार विजय

सफर-ए-यूएई – बांगलादेश विरुद्ध टिंगटाँग!

युवा खेळाडूंना सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी; दक्षिण विरुद्ध मध्य विभागात दुलीप करंडकाची अंतिम झुंज आजपासून

फुटबॉल वर्ल्ड कप युरोपियन पात्रता फेरी; एम्बाप्पे, रोनाल्डो ठरले संकटमोचक, इंग्लंडचाही सर्बियावर दणदणीत विजय

ISSF World Cup Shooting Championship – दिव्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीत कायम

आणखी एक फायनल अहमदाबादेत, आगामी टी-20 वर्ल्ड कपमध्येही मोदी स्टेडियमलाच झुकते माप

Asia Cup 2025 – हिंदुस्थानसमोर सारे पाणीकम – अश्विनचा दावा 

आरसीएफ, तारापूर गॅस गळतीची हायकोर्टाकडून दखल,सरकारला नोटीस