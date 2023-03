Oscar 2023 – ‘RRR’ने घडवला इतिहास, ‘नाटू नाटू’ गाण्याला ‘ऑस्कर’

एस. एस. राजामौली यांच्या ‘आरआरआर’ या चित्रपटातील राम चरण आणि ज्युनिअर एनटीआर यांच्यावर चित्रीत झालेल्या ‘नाटू नाटू’ या गाण्याने इतिहास घडवला आहे. ऑस्कर या मानाच्या पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट अभिजात गीत (बेस्ट ओरिजिनल साँग) या पुरस्कारावर नाव कोरलं आहे.

24 मार्च 2022 रोजी प्रदर्शित झालेल्या आरआरआर या चित्रपटात हे गाणं प्रदर्शित झालं होतं. वेगवेगळ्या भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद करून देखील ते प्रदर्शित करण्यात आलं होतं. या गाण्याचे बोल चंद्रबोस यांनी लिहिले असून एम.एम. किरवानी यांनी त्याला संगीतबद्ध केलं आहे. कालभैरव आणि राहुल सिप्लीगुंज या दोन पार्श्वगायकांनी हे गीत गायलं आहे. या गाण्यावरील चित्रीकरणही वैशिष्ट्यपूर्ण असून त्याची नृत्यशैली तुफान लोकप्रिय आहे.

Music composer MM Keeravaani and lyricist Chandrabose accept the Oscar for the Best Original Song for ‘Naatu Naatu’ from ‘RRR’#Oscars

(Pic source: RRR) pic.twitter.com/mdHEb38jeQ

— ANI (@ANI) March 13, 2023