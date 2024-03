Oscar Awards 2024 – जॉनी सीना कपडे घालायचं विसरला, नग्नावस्थेत मंचावर पोहोचला; Video व्हायरल

कलाविश्व आणि चित्रपटसृष्टीतील मानाचा समजला जाणारा 96 वा ॲकॅडमी अवॉर्ड म्हणजेच ऑस्कर पुरस्कार सोहळा लॉस एंजेलिस येथे पार पडला. जगभरातील कलाकारांना आणि चाहत्यांना या सोहळ्याची उत्सुकता होती. या सोहळ्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग देशभरात पार पडले. यंदा या सोहळ्याला जगभरातील सेलिब्रिटींनी जातीने हजेरी लावली. मात्र यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार रेसलर आणि हॉलिवूड अभिनेता जॉन सीना याने.

जॉन सीना याला सर्वोत्कृष्ट कॉस्ट्युम डिझाइन पुरस्कारांची घोषणा करायची होती. मात्र विजेत्यांची घोषणा करण्यासाठी जॉनी सीना चक्क नग्न अवस्थेत मंचावर पोहोचला. याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

सर्वोत्कृष्ट कॉस्ट्युम डिझाइन पुरस्कारांची घोषणा करण्यासाठी जॉन सीना याला मंचावर बोलावण्यात आले. मात्र तो कपडे न घालताच मंचावर येतो आणि सोहळ्याला उपस्थित सेलिब्रिटींना शॉक बसतो. जॉन सीना लाज वाचवण्यासाठी फक्त एक कार्ड घेऊ येतो. त्या कार्डवर ‘सर्वोत्कृष्ट कॉस्ट्युम’, असे लिहिलेले दिसते. यानंतर जॉन सीना ‘कॉस्ट्युम खुपच महत्त्वाचा आहे’, असे विधान करतो आणि त्यानंतर ऑस्कर सोहळ्यात हास्याचे फवारे फुटतात.

I’m so embarrassed right now one of my followers (@JohnCena) just walked out onto the Oscar’s stage without any clothes on… pic.twitter.com/2PIbRINRfi

— greg (@greg16676935420) March 11, 2024