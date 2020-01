आमचे जवान आमची ताकद, लष्करप्रमुख नरवणे यांचे प्रतिपादन

देशाच्या तिनही दलांमध्ये योग्य समन्यव असला पाहिजे असे मत लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच आमचे जवान हीच आमची ताकद असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. वार्षिक पत्रकार परिषदे ते बोलत होते.

#WATCH “As the army, we swear allegiance to the Constitution of India…Justice, liberty, equality and fraternity enshrined in the Constitution should guide us,” Army Chief General Manoj Mukund Naravane pic.twitter.com/KsFzbhfkS0

— ANI (@ANI) January 11, 2020