‘राजपथ’ नाही तर ‘कर्तव्यपथ’, मोदी सरकार दिल्लीतील ऐतिहासिक रस्त्याचे नाव बदलणार

केंद्र सरकार राजधानी नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक राजपथ (Rajpath) आणि सेंट्रल व्हिस्टा लॉनचे (Central Vista Lawns) नाव बदलण्याच्या तयारीमध्ये आहे. राजपथ आणि सेंट्रल व्हिस्टा लॉनचे नाव ‘कर्तव्यपथ’ (Kartavya Path) ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाचे महत्व देशाला दर्शवण्यासाठी नवी दिल्ली येथील रायसीना हिल येथे स्थित असलेल्या राष्ट्रपती भवनापासून ते इंडिया गेटपर्यंत लष्कराची परेड काढण्यात येते. या मार्गाला राजपथ असे म्हटले जाते. मात्र या राजपथचे नाव बदलून ते आता कर्तव्यपथ करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. लवकरच यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

Government of India to rename New Delhi’s historic Rajpath & Central Vista lawns as ‘Kartavya Path’: Sources pic.twitter.com/9wgi7j6fx8

— ANI (@ANI) September 5, 2022