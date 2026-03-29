भर पावसात जम्मूच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मॅराथॉनला उदंड प्रतिसाद, मुख्यमंत्री झाले धावपटूंमध्ये सहभागी

जम्मूमध्ये आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनने शनिवारी शहराला एक नवीन ओळख देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या ऐतिहासिक मॅरेथॉनला हिरवा झेंडा दाखवला आणि स्वतः सहभागी होऊन लोकांचा उत्साह वाढवला. मॅरेथॉनला मौलाना आझाद स्टेडियममधून सुरुवात झाली, जिथे सकाळपासूनच धावपटूंचा उत्साह स्पष्टपणे दिसत होता. या कार्यक्रमात केवळ जम्मू आणि काश्मीरमधीलच नव्हे, तर देशभरातील आणि परदेशातील धावपटूंनीही सहभाग घेतला. एकूण ३,५०० हून अधिक स्पर्धकांनी या शर्यतीत भाग घेतला, त्यापैकी सुमारे ८०० जण बाहेरील भागातील होते.
सतत कोसळणाऱ्या पावसाची पर्वा न करता, हजारो उत्साही धावपटूंनी रविवारी येथे आयोजित जम्मूच्या पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय मॅराथॉनमध्ये सहभाग घेतला. या मॅराथॉनला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरुवात करण्यात आली; खुद्द मुख्यमंत्रीही या धावपटूंच्या शर्यतीत सहभागी झाले होते.
यावेळी फिटनेस, मनोरंजन आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचा सहभाग यांचा सुरेख संगम पाहायला मिळाला. फिटनेस आयकॉन मिलिंद सोमण आणि त्यांची पत्नी अंकिता कोंवर यांनी २१ किमीच्या शर्यतीत मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांच्यासोबत धाव घेतली, तर अभिनेत्री गुल पनाग यांनी झेंडा दाखवण्याच्या समारंभास उपस्थिती लावली. कमल खान आणि प्रतीक नरुला यांच्या सांगीतिक सादरीकरणामुळे या कार्यक्रमातील उत्सवी वातावरणात अधिकच भर पडली.
मॅरेथॉनमध्ये ५ किलोमीटर, १० किलोमीटर आणि २१ किलोमीटर अशा तीन वेगवेगळ्या श्रेणी होत्या. जम्मू आणि कश्मिर पर्यटन विभागाने आयोजित केलेल्या या मॅरेथॉनचा उद्देश क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि जम्मू शहराला एक प्रमुख क्रीडा स्थळ म्हणून स्थापित करणे हा आहे. स्पर्धकांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. अनेक आंतरराष्ट्रीय धावपटूंनी नमूद केले की हवामान हे एक आव्हान होते, परंतु कार्यक्रम उत्कृष्ट होता आणि भविष्यात तो आणखी मोठा होऊ शकतो. स्थानिकांनीही या कार्यक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला, कारण त्यांच्या मते असे कार्यक्रम केवळ फिटनेसलाच प्रोत्साहन देत नाहीत, तर पर्यटनालाही चालना देतात.
क्रीडा मंत्री सतीश शर्मा म्हणाले की, सरकार खेळांचा विकास करण्यासाठी आणि मोठ्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की जम्मू आणि कश्मिर येत्या काही वर्षांत क्रीडा क्षेत्रात नवीन उंची गाठेल.