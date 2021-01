प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान समजले जाणारे पद्म पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत पद्म विभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येत. 72 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने पद्म पुरस्काराने सन्मानित केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची नावे जाहीर केली आहेत. या वेळी 119 लोकांना पद्म पुरस्कार मिळणार आहे. यात 7 पद्म विभूषण, 10 पद्मभूषण आणि 102 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे.

आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांना मरणोत्तर पद्मभूषण देण्यात येईल. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे, गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम (मरणोत्तर), सुदर्शन साहू, पुरातत्वशास्त्रज्ञ बीबी लाल यांना पद्म विभूषणने सन्मानित केले जाईल.

Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, former Principal Secretary to PM Nripendra Misra, former Union Minister Ram Vilas Paswan (posthumous), former Assam CM Tarun Gogoi (posthumous) & religious leader Kalbe Sadiq (posthumous) are among 10 recipient of Padma Bhushan award. pic.twitter.com/O7pQSd8zqd

— ANI (@ANI) January 25, 2021