Pahalgam Terrorist Attack – भावाला भावा विरुद्ध लढवण्याचा दहशतवाद्यांचा डाव! पहलगाम हल्ल्यावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी हे कश्मीर दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात राहुल गांधी यांनी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील जखमीची रुग्णालायत भेट घेऊन विचारपूस केली आहे. भावाला भावाविरोधात लढवण्यासाठी दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. मात्र, हिंदुस्थानी एकजूट आहेत आणि दहशतवाद्यांना कधीच यश मिळणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. जखमीच्या प्रकृतीची विचारपूस केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. राहुल गांधी यांनी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि नायब राज्यपालांची भेट घेतली.

#PahalgamTerrorAttack | Srinagar, J&K: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, “I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they’ve fully supported the nation. I met one of… pic.twitter.com/CWBk1TNcEI

