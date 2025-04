Pahalgam Attack – लष्कराची मोठी कारवाई, संशयित दहशतवाद्यांच घर IED स्फोटानं उडवलं

जम्मू -कश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरण खोऱ्यात मंगळवारी दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. यामुळे संपूर्ण हिंदुस्थानात संतापाची लाट उसळली. यानंतर हिंदुस्थानी तपास यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली आहे. या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचे रेखाचित्रं आणि फोटो समोर आल्यानंतर त्यांच्या तपासाला वेग आला आहे. अशातच आता हल्ल्यातील दोन संशयित दहशतवद्यांचे नाव समोर आले असून त्याच्या घराची झडती घेण्यासाठी सुरक्षा दलाचे जवान जात असताना घरात स्फोट झाल्याची माहिती मिळत आहे.

#WATCH | Tral, J&K | Visuals of a destroyed house that is allegedly linked to a terrorist involved in the Pahalgam terror attack pic.twitter.com/luIH9rQIKR

