Pahalgam Terror Attack – एअर इंडियाची मोठी घोषणा, श्रीनगरहून दिल्ली- मुंबईसाठी अतिरिक्त विमान सेवा सुरू

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला, तर 20 जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. आपल्याच देशात लोक सुरक्षित नसल्यामुळे मोदी सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे. दरम्यान या हल्ल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटकांसाठी एअर इंडियाने मोठी घोषणा केली आहे. श्रीनगरहून दिल्ली आणि मुंबईसाठी दोन अतिरिक्त उड्डाणे जाहीर केली आहेत.

#TravelAdvisory

In view of the prevailing situation, Air India will operate two additional flights from Srinagar to Delhi and Mumbai on Wednesday, 23rd April.

Details of the two flights are as under:

Srinagar to Delhi – 11:30 AM

Srinagar to Mumbai – 12:00 noon

Booking for…

— Air India (@airindia) April 22, 2025