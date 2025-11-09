असीम मुनीर यांना मिळणार अमर्याद ताकद; पाकिस्तान सरकार संविधानात बदल करणार, विधेयक सादर

हिंदुस्थानचा कट्टर शत्रू पाकिस्तानने संविधानात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ पद निर्मितीसाठी पाकिस्तानात 27 वी घटना दुरुस्ती करण्यात येणार असून याबाबतचे विधेयकही संसदेत सादर करण्यात आले आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे टरकलेल्या पाकिस्तानने संविधानात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना अमर्याद ताकद मिळणार आहे. संसदेत घटनादुरुस्तीसाठी शनिवारी रात्री विधेयकही सादर करण्यात आले आहे. 27 व्या घटना दुरूस्तीनुसार प्रस्तावित बदलांमध्ये संविधानाच्या कलम 243 मध्ये बदल करण्यात येईल. या कलमानुसार आर्मी चीफच्या आणि आर्म्ड फोर्सेसच्या कमांडची नियुक्ती केली जाते.
