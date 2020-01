पाकड्यांच्या गोळीबारात पूंछमधील दोन नागरिकांचा मृत्यू

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानच्या सीमाभागात अजूनही तणावाची स्थिती आहे. पाकस्तानकडून शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटना वाढल्या आहेत. जम्मू- कश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी लष्कराने गोळीबार करून 5 सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून दोनजणांची प्रकृती गंभीर आहे. मोहम्मद अस्लम आणि अल्ताफ हुसैन अशी मृतांची नावे आहेत.

Sources in Poonch: Civilians had crossed the LoC fencing for grazing their cattle when they were attacked by the Pakistan Army. https://t.co/RGrMU3cwxi

— ANI (@ANI) January 10, 2020