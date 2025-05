Operation Sindoor नंतर पाकिस्तानचा सीमेवर तुफान गोळीबार, पूँछमधील 15 नागरिकांचा मृत्यू, 43 जखमी

ऑपरेशन सिंदूरमुळे बिथरलेल्या पाकिस्तान बुधवार सकाळपासून पूँछ व तंगधार येथील सीमाभागात गोळीबार करत आहे. या गोळीबारात आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू झाला तर 43 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान जम्मू कश्मीर सीमेवरील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात येत आहे.

#WATCH | J&K: Pakistan Army resorted to arbitrary firing, including Artillery shelling from posts across the Line of Control and IB opposite J&K during the night of 06-07 May 2025.

Properties at the LoC in Rajouri suffered significant damages. Residents left their homes and… pic.twitter.com/qyM3fUdPOj

— ANI (@ANI) May 7, 2025