पाकड्यांना भीक मागून युद्ध लढण्याची खुमखुमी; हिंदुस्थानच्या हल्ल्यात मोठे नुकसान झाल्याचा कांगावा करत मित्रराष्ट्रांपुढे कटोरा पसरला

युद्धाची खुमखुमी असलेल्या पाकिस्तानने गुरुवारी रात्री हिंदुस्थानवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्राने हल्ला केला. सीमेजवळील महत्त्वाच्या शहरांना लक्ष्य करून डागण्यात आलेले हे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हिंदुस्थानच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमने हवेतच नष्ट केले. तसेच हिंदुस्थानी लष्कराने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले. हवाई दल, नौदल आणि लष्कराने संयुक्त कारवाई करत पाकिस्तानच्या नाड्या आवळल्या. आता हिंदुस्थानच्या हल्ल्यांमध्ये प्रचंड नुकसान झाल्याचा कांगावा करत पाकिस्तानने जगभरात कटोरा पसरला आहे. पाकिस्तानच्या अर्थखात्याने जगभरातील मित्र राष्ट्रांकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर बिथरलेल्या पाकिस्तानने हिंदुस्थानवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा प्रयत्न केला. पण हिंदुस्थानच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमने पाकिस्तानचा हा डाव हाणून पाडत प्रतिहल्ला केला. हिंदुस्थानने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने शुक्रवारी जागतिक बँकेसह जगभरातील मित्र राष्ट्रांना अधिक कर्ज देण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आहे.

शत्रूकडून झालेल्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीनंतर पाकिस्तान सरकारने आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना अधिक कर्जासाठी आवाहन केले आहे. युद्धजन्य स्थिती आणि मार्केटमधील घसरगुंडीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना तणाव कमी करण्यास मदत करण्याचे आवाहन करतो, असे या ट्विटमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

Official account of the Ministry of Economic Affairs, Economic Affairs Division – Government of Pakistan posts a tweet, “Govt of Pakistan appeals to International Partners for more loans after heavy losses inflicted by enemy. Amid escalating war and stocks crash, we urge… pic.twitter.com/sPQ4HgL4UW

— ANI (@ANI) May 9, 2025