पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद स्फोटाने हादरली, हायकोर्टाबाहेर कारमधील स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानमध्ये इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या बाहेर मंगळवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कारमध्ये भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 ते 25 गंभीर जखमी झाले आहेत. स्फोटाच्यावेळी कोर्ट परिसराच्या पार्किंगमध्ये कार उभी होती.

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट परिसरात गर्दी आणि वाहतूक कोंडी असताना हा स्फोट झाला. स्फोटात अनेक वकील आणि सामान्य नागरीक जखमी झाले. जखमींना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी आसपासचा परिसर बंद केला असून तपास सुरू आहे.

प्राथमिक तपासात हा सिलिंडरचा स्फोट असल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी सखोल तपास सुरू आहे. स्फोटाचे कारण आणि इतर घटकांचा तपास करण्यासाठी सुरक्षा दल आणि फॉरेन्सिक पथके घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहेत. या घटनेनंतर कोर्ट आणि आजुबाजूच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. स्फोटाचे नेमक्या कारणाचा तपास सुरू आहे.

