Video – पाकिस्तानमध्ये पोलीस आणि नौदल कर्मचाऱ्य़ांमध्ये हाणामारी, व्हिडीओ व्हायरल

पाकिस्तानमध्ये पोलीस आणि नौदल कर्मचाऱ्य़ांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली आहे. त्याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार कराचीमध्ये एक नौदल अधिकारी आपल्या कुटुंबीयांसोबत समुद्र किनाऱ्य़ावर फिरण्यासाठी बाहेर पडले होते. परंतु पाकिस्तानमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. असे असले तरी एक नौदल अधिकारी आपल्या कुटुंबीयांसह बाहेर पडला. या अधिकाऱ्य़ासोबत नौदलाचे काही कर्मचारीही होते.

A security force’s officer in plain clothes and in private car was going to French beach in Karachi along with family. Police stopped and informed him due to covid it is banned. Then what his uniformed guards did with police watch video.#NCOC #PrimeMinisterImrankhan #ISPR pic.twitter.com/4FExio7AMg

