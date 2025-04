पाकिस्तानचे शेपूट वाकडेच; सलग सहाव्या दिवशी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, हिंदुस्थानी लष्कराचे चोख प्रत्युत्तर

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तणाव वाढलेला असताना पाकिस्तानच्या कुरापती काही कमी झालेल्या नाहीत. पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवर गेल्या सहा दिवसांपासून गोळीबार सुरू आहे. पाकिस्तानी सैन्य शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत असून लहान शस्त्रांद्वारे गोळीबार करत आहे. याला हिंदुस्थानी लष्कराकडूनही चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे.

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केल्याचे स्पष्ट झाले होते. तेव्हापासून हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अशात सीमेवर पाकिस्तानकडून सातत्याने गोळीबार केला जात आहे.

पाकिस्तानने आता राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा आणि सुंदरबन सेक्टरमध्ये आणि जम्मूमधील अखनूर, परगवाल सेक्टरमध्ये गोळीबार केला आहे. नियंत्रण रेषेसह पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय सीमेवरही गोळीबार केला. हिंदुस्थानी लष्करही या गोळीबाराला जशास तसे प्रत्युत्तर देत आहे.

Till yesterday morning, the Pakistan Army was violating ceasefire only along the Line of Control but they have now escalated the situation by violating ceasefire along the international borders by firing along the International Border last night in the Paragwal sector in Jammu:… pic.twitter.com/H4tR9Xn7dq

— ANI (@ANI) April 30, 2025