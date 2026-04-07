Iran Isreal War – पाकिस्तानमध्ये बत्ती गुल! रात्री 8 नंतर बाजारपेठांना लागणार टाळे, सरकारचा मोठा निर्णय

आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीत इतर देशही होरपळून निघाले आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, याचा मोठा फटका पाकिस्तानला बसला. यानंतर आता पाकिस्तानमध्येऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या संकटावर मात कऱण्यासाठी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. 7 एप्रिलपासून देशभरातील बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स आणि दुकाने रात्री 8 वाजता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाब, बलुचिस्तान, इस्लामाबाद आणि  Pok सह अनेक ठिकाणी हे नियम कडकपणे लागू केले जाणार आहेत. खैबर पख्तूनख्वामधील काही महत्त्वाच्या शहरांना मात्र रात्री 9 वाजेपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. व्यावसायिक ठिकाणांशिवाय लग्न समारंभ, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना देखील रात्री 10 वाजेपर्यंतचीच वेळ देण्यात आली आहे. औषधांची दुकाने मात्र या निर्बंधातून वगळण्यात आली आहेत.

इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेत इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे पाकिस्तान सरकारवर हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. इराणने जागतिक तेल पुरवठा करणारा महत्त्वाचा सागरी मार्ग ‘होर्मुझची सामुद्रधुनीही बंद केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा थेट फटका पाकिस्तानला बसला असून देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे.

पाकिस्तानमध्ये सध्या इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. एप्रिलच्या सुरुवातीला पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 458 रुपयांच्या पार गेले होते, तर डिझेल 520 रुपयांवर पोहोचले होते. सरकारने आता त्यात थोडी कपात करून पेट्रोल 348 रुपयांपर्यंत कमी केले असले, तरी सामान्य जनतेच्या खिशाला परवडणारे नाहीएत. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी काही भागांत महिनाभर मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रिकेटच्या मैदानात रक्तरंजित राडा, रन आऊटच्या वादातून पंचाची हत्या

नासाच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेने रचला इतिहास, चंद्राची प्रदक्षिणा पूर्ण करून अंतराळवीर पृथ्वीकडे रवाना

Sangameshwar News – गॅस गैरव्यवहारावर रोखण्यासाठी संगमेश्वर तालुक्यात पुरवठा विभागाची करडी नजर, हॉटेल आणि एजन्सींची कसून तपासणी

Iran Israel War – जीव वाचवायचा असेल, तर पुढील 12 तास ट्रेनमध्ये चढू नका; इस्रायलची इराणला उघड धमकी

IPL 2026 – विजयरथावर आरूढ दिल्लीला मोठा धक्का; प्रमुख वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कचं पुनरागमन लांबलं

कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार; हायकोर्टाकडून जनहित याचिकेची गंभीर दखल

रायगडात पिकलं ‘पांढरं सोनं’, पांढऱ्या कांद्याचे 3 हजार 160 मे. टन उत्पादन; विक्रीतून 19 कोटींची उलाढाल

बेरोजगार श्रीनिवासचा कारनामा; हिंदुस्थानसह पाकिस्तानमधील शहरंही बॉम्बने उडवण्याची धमकी, चौकशीतून धक्कादायक खुलासे

उल्हासनगरमध्ये खोदकामांनी प्रवाशांचा खिसा कापला