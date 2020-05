पाकिस्तानची टरकली! हंदवाडा चकमकीनंतर लढाऊ विमानांची गस्त वाढवली

जम्मू कश्मीरमधील हंदवाडा येथे झालेल्या चकमकीनंतर सीमाभागात सुरक्षा आणखी कडक करण्यात आली आहे. पण, या चकमकीनंतर पाकिस्तानची मात्र चांगलीच घाबरगुंडी उडाली असून पाकिस्तानने आपल्या भागात लढाऊ विमानांची गस्त वाढवली आहे. हंदवाडा येथील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून उरी किंवा बालाकोटसारखा हल्ला होईल या भीतीने पाकिस्तानची झोप उडाली आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, हंदवाडा येथे झालेल्या चकमकीवेळी पाकिस्तानमध्येही हवाई गस्त सुरू होती. त्याबाबतची माहिती हिंदुस्थानी गुप्तचर यंत्रणेकडे आधीच होती. पण हा हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्वीट करून हिंदुस्थानविषयी गरळ ओकली होती. हिंदुस्थान त्यांच्या प्रदेशात होणाऱ्या चकमकींसाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवू पाहत आहे. मी सगळ्या जगाला असं सांगू इच्छितो की, हिंदुस्थान पाकिस्तावर खोटेनाटे आरोप करण्यासाठी निमित्त शोधत आहे, असं इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं.

Indian Occupation is a direct consequence of India’s oppression & brutalisation of Kashmiris.The fascist policies of the RSS-BJP combine are fraught with serious risks. The international community must act before India’s reckless moves jeopardise peace & security in South Asia.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 6, 2020